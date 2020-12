Ce sera un MMORPG basé sur le monde de Runeterra, et l’entreprise est à la recherche de nouveaux employés.

League of Legends est l’un des titres multijoueurs les plus populaires au monde, ce qui n’est pas nouveau. Son immense base de joueurs a donné des ailes à Jeux anti-émeute de diversifier son portefeuille avec des propositions récentes comme Valorant, et de nouveaux jeux au sein du même univers, comme Legends of Runeterra ou League of Legends: Wild Rift. Eh bien, même si le nom de la prochaine chose qui vient de l’étude est encore inconnu, nous connaissons sa nature. Et c’est que Riot Games fonctionne sur un MMO League of Legends.

Via Twitter, Vice-président de la propriété intellectuelle de Riot Games, Rue Greg, a publié un message à la recherche de nouveaux travailleurs, affirmant que leur travail actuel consiste à soutenir le développement de un nouveau jeu dans l’univers de League of Legends: “J’ai des nouvelles! Mon travail le plus récent chez Riot a été de soutenir le développement de l’univers de League [of Legends] […] Mon nouveau travail consiste à lancer un grand (certains diraient que c’est énorme) jeu que beaucoup d’entre vous, de nombreux fans de Riot, nous ont demandé de créer. “

Bien que le “massif” soit déjà un indice suffisant en soi, le responsable a confirmé dans un message ultérieur que, en effet, La prochaine chose de Riot Games est un MMO, en cas de doute. De même, un représentant de la société confirme séparément à Polygon que ce jeu sera un MMORPG, et qu’il le sera situé à Runeterra, le monde de League of Legends. Cependant, pour le moment, il n’y a plus d’informations officielles sur les caractéristiques de ce titre.

Puisqu’il semble que le projet est encore à ses débuts, il faut sûrement attendre longtemps pour en savoir plus sur MMO League of Legends. Un autre projet pour le large éventail de jeux actuellement pris en charge par Riot Games, qui continue d’offrir de nouveaux champions dans League of Legends, tout en élargissant Valorant avec un nouveau contenu, leur jeu de tir à succès publié cette année dont nous parlons dans notre analyse de Valorant.

