À tout le moins, ils ont dû essayer, non? Et c’est ce qu’ils ont fait. Microsoft est connu comme une entreprise qui n’a pas hésité longtemps à se procurer un chéquier pour acheter des entreprises et des studios de jeux vidéo pour des figures astronomiques, alors vous pouvez imaginer que Nintendo à son époque était aussi dans sa mire. C’était l’année 2000, et grâce à Bloomberg, qui a contacté diverses personnalités de l’industrie pour s’enquérir des origines de la marque Xbox, nous pouvons apprendre les détails d’une tentative d’acquisition qui, si elle avait été consommée, aurait perturbé complètement le monde que nous connaissons aujourd’hui.

Bob Mcbreen, chef du département de développement Xbox, et Kevin Bachus, directeur des relations avec des sociétés tierces, racontent comment Nintendo a pratiquement pris l’offre comme une blague, depuis Ils n’arrêtaient pas de rire à tout moment.

«Bob Mcbreen: La première entreprise que nous avons contactée était EA. Ils ont dit «Non merci», puis nous sommes allés chez Nintendo. Kevin Bachus: Steve [Ballmer, antiguo CEO de Microsoft] nous a fait rencontrer Nintendo pour voir s’ils envisageraient d’être acquis. Ils ont juste éclaté de rire. Pour vous donner une idée, imaginez un moment où quelqu’un se moque de vous. C’est ainsi que s’est déroulée cette réunion. “

Mais ce n’était pas la seule approche qu’ils avaient avec le grand N. Ne pouvaient-ils pas les acheter? Et s’ils créaient au moins des jeux pour eux-mêmes? La proposition était de convaincre Nintendo que son matériel était “nul”, reconnaissant en cours de route l’excellent travail qu’ils ont accompli avec leurs jeux. Mais, en faisant toujours progresser les caractéristiques techniques de la Xbox, La réponse de Nintendo a été négative.

Voir également

«Bob Mcbreen: En fait, nous avions Nintendo dans nos locaux en janvier 2000, pour travailler avec eux sur les détails d’un partenariat où nous leur avons donné les détails techniques de la Xbox. L’idée à véhiculer était que votre matériel [el de Nintendo] C’est «nul» par rapport à la PlayStation de Sony. L’idée était donc «écoutez, vous êtes bien meilleurs au jeu, avec Mario et ainsi de suite. Pourquoi ne nous laissez-vous pas nous occuper de la partie matérielle? Mais ça ne marche pas. “

Le matériel Nintendo a-t-il déjà été «nul»? peut être il n’a pas été le plus puissant, ni le plus simple à programmer Dans le passé, cela sans aucun doute, mais cela a toujours été spécial, et nous avons vu que cela impliquait soit d’être ignoré par les masses, soit de tomber en grâce et de réussir comme Wii ou Nintendo Switch le fait, sans être des machines. puissant. Que serait devenu ce monde si Nintendo avait été tenté? Nous ferions mieux de ne pas le savoir, même si nous ne pouvons pas nier que l’idée nous a déjà traversé l’esprit.

en relation