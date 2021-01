L’arrivée de Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions à Commutateur Nintendo C’était un événement pour les amoureux de la série animée homonyme. Pas en vain, pour beaucoup, cela a signifié récupérer un morceau de notre propre enfance. Comme si cela ne suffisait pas, après avoir annoncé son calendrier de mise à jour pour les prochains mois, une chose était claire, Bandai Namco n’allait pas abandonner Tsubasa et compagnie comme ça.

Certes, nous savions déjà que Captain Tsubasa: Rise of New Champions serait mis à jour cette semaine. Cependant, le jour est venu et Bandai Namco lui-même a été chargé de publier les notes complètes de ladite patch (v1.11), ainsi que le calendrier des événements disponibles pendant les semaines elles-mêmes. Ensuite, nous vous laissons avec le Nouveautes plus significatif.

Match d’événement de la Toho Academy (lettre exclusive de l’ami de Kojiro Hyuga + diverses récompenses). Actif du mercredi 27/01/2021 au mercredi 02/03/2021.

Campagne de soutien à la formation de la Toho Academy (Points bonus). Disponible du mercredi 20/01/2021 au mercredi 27/01/2021.

Bonus de connexion à l’événement Toho Academy (récompenses après la connexion). Disponible du mercredi 20/01/2021 au mercredi 02/03/2021.

Que pensez-vous des nouveautés et des bonus que Captain Tsubasa: Rise of New Champions nous apporte à l’occasion du premier événement en ligne axé sur la Toho Academy, qui débutera le 27 janvier? Nous vous rappelons que vous avez les notes de mise à jour disponibles sur le lien suivant.

Voir également

Source 1

Source 2

en relation