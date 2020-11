Sanglant: Rituel de la nuit Il est venu pour être, pas en vain, il est venu de la main du professeur Koji Igarachi, un hommage aux metroidvanias en général et à la saga Castlevania en particulier (ne manquez pas notre analyse pour le vérifier). Cependant, le titre n’a pas été sans controverse. Et c’est que si d’abord, il est venu avec divers bogues et problèmes de performance qui ont entravé, dans une certaine mesure, l’expérience de Commutateur Nintendo, la suppression du mode roguelike promis était là pour mettre la touche finale. Malgré tout, depuis lors, 505 Games et ArtPlay n’ont pas cessé de fonctionner, d’abord pour améliorer l’expérience de jeu et corriger les bugs, ensuite pour ajouter une partie du contenu précédemment promis. Que diriez-vous d’ajouter Bloodless à votre liste jouable?

Et c’est que ArtPlay et 505 Games ont annoncé via Twitter que l’un des boss les plus charismatiques de Bloodstained: Ritual of the Night, Exsangue, sera ajouté à la liste jouable dans la prochaine mise à jour. Cette mise à jour, publiée à l’occasion d’Halloween, devrait atteindre l’hybride à un moment donné du mois de décembre. Comme si cela ne suffisait pas, il a été confirmé que Bloodless n’occupera pas l’espace du troisième personnage promis, nous avons donc encore quelques surprises à découvrir. Pour conclure, l’équipe responsable du titre prétend travailler sur diverses optimisations axées sur la version Nintendo Switch.

Joyeux Halloween! 🎃 Nous avons un régal pour vous… Bloodless arrive ce mois-ci en tant que personnage jouable bonus! Restez à l’écoute cette semaine pour plus d’informations et une mise à jour de la feuille de route. Merci d’avoir joué. pic.twitter.com/VIMU7jrCml Voir également – Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) 31 octobre 2020

