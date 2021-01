Bloodstained: Ritual of the Night vient d’être mis à jour vers la version 1.20 avec de nouvelles fonctionnalités importantes, parmi lesquels se distinguent le “Classic Mode” et son crossover avec Kingdom: Two Crowns. Sans aucun doute, nous sommes confrontés à l’une des mises à jour les plus importantes du titre qui vise à devenir, avec Koji Igarashi à la barre, le successeur spirituel de Symphony of the Night. Ensuite, après avoir présenté une partie du contenu supplémentaire avec sa bande-annonce officielle respective, nous détaillons ces nouvelles!

Il “Mode classique»C’est l’une des promesses que de nombreux fans de Bloodstained: Ritual of the Night attendaient le plus. Sans surprise, c’est un moyen qui envoie notre bien-aimée Miriam dans un nouveau monde d’esthétique 8 bits, équipé d’un seul fouet et de trois mouvements spéciaux (retour arrière, arrière et glissement). Cela semble familier, non? Et ce n’est pas tout, puisque pour réussir, vous devrez surmonter cinq niveaux difficiles avec leurs cinq sous-boss respectifs. De plus, une composante compétitive est ajoutée, car après avoir terminé l’aventure (qui peut être complétée selon trois modes de difficulté différents), on nous présente un tableau qui nous classe en fonction de notre temps, de notre score et du nombre de morts. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, où puis-je activer ce nouveau mode? Simple, à partir de “Modes supplémentaires” sur l’écran du menu principal. Enfin, nous vous laissons avec un gameplay de près de 8 minutes pour que vous puissiez parcourir ce mode de vos propres yeux:

Et en parlant de navigation, cela ne s’arrête pas là. Bloodstained: Ritual of the Night, fruit de l’accord entre l’éditeur et distributeur suédois Raw Fury et 505 Games lui-même, intègre également un intéressant crossover avec Kingdom: Two Crowns. Comme beaucoup d’entre vous s’en souviendront, Miriam, Zangetsu, Alfred et Gebel ont déjà visité le titre de développeur suédois l’année dernière. Maintenant, il est temps de matérialiser le même mouvement, mais à l’envers. Et est-ce que le crossover en question nous donne un nouveau domaine à explorer, qui vise à matérialiser l’essence pixélisée de Kingdom: Two Crowns. Comme si cela ne suffisait pas, nous aurons un nouvel équipement, qui réduit les dégâts causés en échange d’or (Crown Head Gear) et d’un boss final inédit, Shard, de la saga Raw Fury.

Avez-vous pu tester le nouveau contenu reçu dans Bloodstained: Ritual of the Night avec l’arrivée de la version 1.20? Êtes-vous convaincu par le mode classique et le crossover pixélisé? Nous attendons vos commentaires sur le pied de page Discord.

Voir également

Source 1: 505 jeux

Source 2

en relation