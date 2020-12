ArtPlay a dévoilé ce nouveau mode par surprise, qui arrivera début 2021.

La vérité est que 2019 a été un Grande année pour les jeux vidéo et nous avons eu d’excellentes sorties. L’un d’eux, bien que peut-être plus silencieux, était Bloodstained: Ritual of the Night. Le nouveau jeu de ArtPlay mis sur la table une grande metroidvania, étant l’une des grandes surprises de l’année dernière. Maintenant, le studio a annoncé plus de contenu par surprise.

Dans un petit message via Twitter, ArtPlay a présenté le Mode classique, un nouveau mode qui viendra au jeu dans un complètement gratuit en janvier 2021. Cet ajout a surpris tout le monde avec un pied différent, car nous ne nous attendions pas à quelque chose comme ça. Le nouveau contenu modifiera la façon dont nous jouons le titre, nous offrant un expérience classique et stimulante.

Comment ce mode fonctionnera-t-il? Eh bien, bien que nous n’ayons pas obtenu beaucoup d’informations officiellement, nous savons que le mode classique “récupère le jeu de la vieille école“alors que nous nous battons cinq niveaux et nous défions les patrons. La structure du jeu, et même une partie de son apparence et de sa jouabilité, changera. Au lieu d’un cadre plus ouvert, nous nous passerons à travers cinq niveaux.

De plus, ce nouveau mode établira un chronomètre, les power-ups seront obtenus en détruisant des bougies et en les collectant, et dans la vidéo que le studio a partagée on ne voit qu’un fouet pour attaquer, bien que nous attendrons plus d’informations. Le jeu a été un succès et en été nous avons appris qu’il s’était vendu à plus d’un million d’exemplaires, notamment sur Nintendo Switch.

