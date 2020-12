Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 14h46

Cela fait plus d’un an que le Avengers ils ont sauvé le terre dans la lutte contre ThanosMais ils ont dû faire de nombreux sacrifices importants pour y parvenir. Parmi ceux-ci se trouve la mort de Tony Stark, alias, Hombre de Hierro. Au cas où il y aurait un doute sur son éventuel retour, l’acteur qui donne vie au personnage, Robert Downey Jr., a précisé que c’était sa dernière fois sur papier.

L’année dernière, Downey jr. a confirmé qu’il ne reprendrait plus son poste et, après de récentes rumeurs et déclarations, il a été contraint de le faire à nouveau. Dans une récente interview avec le portail Hindustan Times, Downey Jr. a déclaré ce qui suit:

«J’ai fait tout ce que j’ai pu avec le personnage et maintenant je peux me consacrer à d’autres choses. Maintenant, étant d’âge moyen, vous commencez à regarder en arrière et à réaliser que tout cela fait partie du voyage et que les choses se terminent. J’ai de la chance et serai éternellement reconnaissant d’avoir fini là où je suis. “

En réalité, merveille a confirmé que Riri Williams, qui dans les bandes dessinées sert de successeur à Hombre de Hierro sous le nom de Coeur de pierre, aura sa propre série d’action en direct sur Disney +. Ici vous pouvez connaître tous les détails à ce sujet.

Via: Bande dessinée

