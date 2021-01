Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des jeux vidéo les plus populaires de ces derniers temps est Roblox. Depuis sa création, cette plateforme a nourri une large base de joueurs, qui s’est considérablement développée ces dernières années. Cependant, les résultats financiers de la société n’ont pas été positifs, de sorte que les responsables ont annoncé que Roblox Corporation cesserait d’être une société privée et ferait ses débuts en bourse. Après une attente et des cycles de financement, la société vient d’atteindre une valeur marchande de plusieurs millions de dollars.

Après que Roblox Corporation a déposé sa demande d’inscription auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à la fin de l’année dernière, la société ne savait toujours pas si elle ferait ses débuts avec une introduction en bourse (IPO) ou si vous le feriez avec une cotation directe ou une offre publique directe. Il y a quelques semaines, la société a retardé son introduction en bourse en essayant d’obtenir un prix initial plus élevé, car à ce moment-là la dernière valorisation atteignait 4 MMDD et s’attendait à atteindre 8 MMDD.

La société devait libérer ses actions à un moment donné au début de 2021 par le biais d’une introduction en bourse, mais la société optera finalement pour une cotation directe, dans laquelle les actionnaires vendront leurs actions directement aux investisseurs. De cette manière, la valeur des actions ne sera pas diluée avec l’influence des banques dans l’offre publique, le processus sera plus rapide par rapport à l’introduction en bourse, en plus de faciliter la participation des investisseurs à l’achat d’actions.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Roblox était l’un des jeux les plus regardés sur YouTube en 2020.

Roblox Corporation cherche à lever plus de capitaux pour ses opérations

Selon les informations de GamesBeat, grâce à une récente augmentation de capital de la série H de 520 millions de dollars et réalisée par Altimeter Capital et Dragoneer Investment Group, la valorisation de Roblox a atteint 29,5 millions de dollars.

Bien que Roblox ait connu une croissance géante au fil des ans, dans le registre qui a été réalisé en novembre dernier, la société en charge de la plateforme (via GamesIndustry.biz) a révélé que les bénéfices n’ont pas été comme prévu, mais plutôt depuis 2004, l’entreprise n’a pas réalisé de profit et prévoit de continuer à subir des pertes nettes qui pourraient compromettre sa rentabilité.

«Nous prévoyons que nos coûts et dépenses augmenteront au cours des périodes futures alors que nous essayons de continuer à faire des investissements importants pour développer nos activités. Ces efforts pourraient être plus coûteux que prévu et ne pourraient pas entraîner de profit ou de croissance de notre entreprise », explique-t-il dans le registre.

Pensez-vous que cette décision aidera Roblox dans sa performance financière? Dites le nous dans les commentaires.

Pour vous donner une idée des dimensions de la base de joueurs Roblox, nous vous informons qu’à la mi-2020, il a été révélé que plus de la moitié des enfants aux États-Unis jouent le titre et qu’il surpassait Minecraft en termes de joueurs actifs. .

Roblox est disponible sur Xbox One, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce titre en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2