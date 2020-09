La plate-forme de création de jeux Roblox a embauché un nouveau directeur du marketing et de l’expérience employé chez Barbara Messing.

La nouvelle CMO a annoncé son changement de poste via LinkedIn, se disant «inspirée» par l’objectif de l’entreprise de rassembler les gens grâce au divertissement interactif.

C’est le premier rôle de Messing dans l’industrie des jeux. À ce jour, sa carrière lui a permis de travailler en tant que directrice du marketing pour TripAdvisor entre 2011 et 2018, avant de déménager chez Walmart où elle a occupé le poste de vice-présidente et directrice marketing pendant un peu plus d’un an.

«Je suis inspirée par la mission de Roblox de rassembler les gens par le jeu», a-t-elle écrit.

«Bâtir une communauté sûre et civile est essentiel à cette vision de connecter le monde, et je suis ravi de travailler avec l’équipe pour favoriser une communauté de citoyens numériques avertis qui valorisent la gentillesse, la créativité, la coopération et la générosité. Roblox a déjà fait de son mieux les investissements technologiques et humains pour tenir cette promesse et continueront d’investir dans la construction d’une communauté sûre, civile et diversifiée – une communauté qui inspire et encourage la créativité et les relations positives entre les gens du monde entier. «

En juillet, Roblox a révélé que le montant d’argent que ses développeurs gagneraient en 2020 était en passe de dépasser le double de celui qu’ils avaient gagné l’année précédente. L’entreprise compte également plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois, une augmentation par rapport aux 115 millions dont l’entreprise disposait lors de la clôture de son cycle de financement de série G en février 2020.











