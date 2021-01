Il Rocket League passe au jeu gratuit c’est l’une des bonnes nouvelles pour de nombreux joueurs. En fait, cela a permis aux joueurs du monde entier de profiter des propositions les plus amusantes et des matchs les plus excitants. Mais la réalité est qu’il y a encore beaucoup à venir, comme ils l’ont montré dans leur dernière mise à jour, avec l’arrivée de la deuxième saison.

Rocket Labs est revenu au football et aux voitures, offrant ainsi aux joueurs des arènes expérimentales avec des variables qui peuvent tester les compétences de tous les joueurs. De cette manière, les joueurs se voient offrir la possibilité de profiter de différents modes de jeu pendant une durée limitée qui garantissent une proposition très amusante et, surtout, satisfaisante.

Rocket League | Psyonix

Bien entendu, parmi les propositions avancées par les développeurs, il y a la possibilité de profiter Wheelball à Galleon, une proposition qui s’accompagne également de quelques changements. Après tout, nous avons pour nous une sorte de proposition qui ressemble à un bateau pirate, qui garantit une proposition plus qu’amusante et satisfaisante.

Si vous n’avez pas encore essayé cette excellente proposition, il est temps pour vous de profiter de Rocket League en PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. C’est une excellente proposition plus qu’intéressante dans laquelle, heureusement, les joueurs ont tout accès à une grande variété de contenus. Et mieux encore, pas besoin de payer pour le jeu pour en profiter.