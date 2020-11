Récemment Le titre de Psyonix a fait le saut vers le modèle gratuit. Cela se traduirait par une opportunité beaucoup plus complète pour les joueurs, d’autant plus que cela permet à tous les utilisateurs, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils jouent, de profiter d’excellentes options de jeu. Mais qu’en est-il de la nouvelle génération? Que l’équipe est plus que prête pour vous Rocket League soit un chef-d’œuvre.

Dans le but de donner aux joueurs une meilleure connaissance des détails de la version des consoles de nouvelle génération, la société a confirmé des données vraiment intéressantes. Parmi eux, que La progression et l’inventaire du Rocket Pass peuvent être transférés avec le compte Epic Games et que nous aurons des améliorations intéressantes dans les temps de chargement.

PlayStation 5:

Écran compatible 4K et HDR requis. Câble HDMI compatible requis (inclus sur PlayStation 5).

Xbox Series X:

Prend en charge la résolution 4K à 60 FPS avec HDR. Le HDR nécessite un écran compatible HDR10 et un câble HDMI 2.0 ou supérieur (inclus dans la Xbox Series X). Un écran de résolution 4K est nécessaire pour profiter du 4K UHD. Si vous ne l’avez pas et utilisez un écran 1080p, le jeu sera rendu en 1080p super-échantillonné à partir de 4K.

Xbox Series S:

Prend en charge la résolution 1080p à 60 FPS avec HDR. HDR nécessite un écran compatible HDR10.

Nous vous rappelons que Rocket League continue d’être l’un des grands succès du moment. En passant à son format gratuit, les joueurs peuvent profiter de toutes les opportunités PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X / S et, très prochainement, sur PlayStation 5. Une occasion unique pour les joueurs de laisser voler leur gameplay et de démontrer leur grande habileté.