Psyonix a détaillé les améliorations de sa proposition multijoueur dans la nouvelle génération.

Des matchs de football automobile passionnants de la Rocket League continueront d’être présents sur la nouvelle génération de consoles. Cela a été confirmé par Psyonix, qui a attendu la dernière seconde pour annoncer l’arrivée du jeu à Xbox Series X et S, aussi bien que Playstation 5, dans ces systèmes depuis leur lancement et avec des améliorations techniques.

Les joueurs de la Rocket League bénéficieront du nouveau matériel de Sony et Microsoft, avec temps de chargement considérablement plus rapidesainsi que des améliorations des performances de l’écran partagé. De plus, la progression du jeu et l’inventaire peuvent également être transférés sur de nouvelles consoles avec le compte Epic Games.

De plus, il y aura améliorations techniques en fonction de chaque console. Nous le résumons ci-dessous pour le préciser:

Playstation 5 Mode unique: fonctionnant à 4K (damier) et 60 FPS avec HDRXbox série x Mode qualité: exécution à une résolution 4K et 60 FPS avec HDR

Mode Performance: fonctionnant à 2688×1512 (70% de 4K) et 120 FPS avec HDR. Arrivera à la fin de l’annéeXbox Series S Mode qualité: fonctionnant à une résolution de 1080p et 60 FPS avec HDR

Mode Performance: Fonctionnement à 1344×756 (70% de 1080p) et 120 FPS avec HDR. Il arrivera à la fin de l’année.

il y a donc Rocket League pendant un moment, et continuera à proposer de nouveaux contenus sur la nouvelle génération de consoles. Une proposition multijoueur devenue free-to-play en septembre dernier.

