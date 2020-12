Il est maintenant temps de se préparer pour la deuxième saison de Ligue de fusée, première prévue le 9 décembre de ce mois. Et bien que nous nous attendions à ce que les nouvelles soient assez variées, il y a beaucoup plus à venir que ce qui était vraiment prévu, comme la société l’a détaillé en le publiant sur le site officiel du jeu.

Il y a encore beaucoup de secrets sur cette saison, mais grâce à la nouvelle partagée dans sa bande-annonce, nous savons que nous aurons notre fournir un Rocket Pass complet. Non seulement cela, mais aussi une nouvelle arène et un contenu encore plus personnalisable feront sa grande arrivée afin que notre véhicule soit plus que reconnaissable dans chacune des compétitions.

Rocket League | Psyonix

Mais ce qui intéresse le plus les joueurs, c’est l’arrivée de nouveaux véhicules. Parmi les plus attendus est le 43MX qui est débloquez immédiatement avec le Rocket Pass Premium. Bien que oui, nous aurons une version évoluée qui arrivera à partir du niveau 70 sous le nom de R3MX GXT. Tout cela accompagné d’autocollants, de roues et de toutes sortes d’éléments surprenants.

Rocket League est l’une des propositions les plus surprenantes et dans laquelle le plus grand nombre de joueurs doivent se mettre à l’épreuve. Disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4, est actuellement l’un des jeux les plus importants grâce à son passage au free to play. Par conséquent, si vous n’avez pas encore été emporté par sa grande action, n’hésitez pas à mettre votre habileté avec le ballon et votre vitesse à l’épreuve.