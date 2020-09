Le développeur Pysonix a confirmé qu’une fois que son jeu de soccar Rocket League deviendra gratuit plus tard cet été, il ne nécessitera plus d’abonnement en ligne sur les systèmes Nintendo Switch et PlayStation 4.

Un patch pour Rocket League arrivera « vers la mi-septembre », avec la mise à jour gratuite suivant « peu de temps après ». Bien que la date exacte pour laquelle Rocket League deviendra free-to-play n’ait pas encore été divulguée, Psyonix a clairement indiqué que les joueurs Nintendo Switch et PlayStation 4 n’auront pas besoin d’abonnements actifs NSO et PS Plus pour participer à des matchs en ligne contre d’autres. concurrents. Ce n’est que l’un des nombreux changements à venir dans Rocket League une fois qu’il est gratuit.

Certains autres ajustements incluent l’ajout d’une nouvelle difficulté pour les bots, la suppression de la liste de lecture Solo Standard après la conclusion de la saison compétitive 14, Heatseeker étant jouable dans des matchs privés, des modifications apportées aux amis Rocket ID et Quick Chats, et plus encore.

Psyonix consolide également de nombreuses offres de Rocket League – Saisons compétitives, Rocket Pass et Tournois compétitifs – en une seule saison qui suivra toutes le même calendrier et débutera une fois que le jeu sera gratuit. Tout comme les passes de combat dans d’autres jeux de service en direct tels que Apex Legends et Fortnite, une fois qu’une saison de Rocket League se termine, la saison compétitive et le Rocket Pass de cette saison le seront également. Il s’agit de rationaliser le contenu de Rocket League à tous les niveaux afin que tout soit plus facile à suivre.

En plus des changements apportés aux offres compétitives de Rocket League, Pysonix ajoute également de nouveaux rangs à Rocket League. Le classement actuel, le plus élevé possible, Grand Champion, sera divisé en trois rangs différents – Grand Champion 1, Grand Champion 2 et Grand Champion 3. Psyonix a déclaré que les Grands Champions actuels « seront probablement placés dans le Grand Champion 1 (selon placement matches) « afin qu’il puisse faire place au rang le plus récent et le plus élevé possible: Supersonic Legend. (Non, pas Sonic the Hedgehog.) De plus, une fois que Rocket League deviendra free-to-play et que ces changements seront mis en œuvre, les joueurs devront atteindre le niveau 10 pour participer aux playlists classées de Rocket League.

Enfin, dans le cadre de la mise en place de Rocket League entre les mains de nouveaux joueurs une fois qu’il sera libre de jouer, Psyonix présentera une toute nouvelle expérience de didacticiel permettant aux joueurs de s’habituer aux mécanismes et au HUD du jeu. Les joueurs auront également de nouveaux défis de pilote pour débloquer des objets qui figuraient dans la version de base du jeu, bien que Psyonix n’ait pas extrapolé sur ces éléments à débloquer.

Si vous êtes curieux de savoir ce qu’il adviendra de votre progression une fois que Rocket League deviendra gratuit, Psyonix a détaillé le fonctionnement de la progression multiplateforme, précisant que les joueurs auront besoin d’un compte Epic Games pour transférer leurs données.

Dans d’autres nouvelles de la Rocket League, les joueurs deviennent créatifs et écrasent le jeu de soccar avec Beat Saber rythmé pour créer un couple improbable qui est bizarre et satisfaisant.

