Psyonix a annoncé que Rocket League deviendra gratuit à partir du 23 septembre, remplissant ainsi la promesse que le jeu populaire adopterait le modèle gratuit. Avec cela, tous les joueurs peuvent profiter du phénomène des eSports sur toutes les plateformes, qui fait également ses débuts sur Epic Games Store pour PC.

Avec Rocket League devenant un jeu gratuit, nous pouvons nous attendre à ce que Psyonix intègre le modèle qui s’est avéré efficace dans Fortnite, Apex Legends et Call of Duty: Warzone. En dehors du pay-to-win ennuyeux que nous voyons dans les jeux mobiles, le adoption des abonnements de saison ou les packs d’objets sont une alternative viable pour les joueurs et les développeurs.

« Rocket League » fera ses débuts sur Epic Games Store le 23 septembre.

Selon le communiqué de presse. Rocket League fera ses débuts sur Epic Games Store le 23 septembre, et ceux qui l’installeront à partir de cet endroit recevront le Sunbeam Accelerator et Hot Rocks Trail. L’arrivée chez EGS se produira plus d’un an après qu’Epic Games a annoncé l’achat de Psyonix pour une somme non divulguée, l’un des mouvements les plus agressifs des créateurs de Fortnite.

Les fonctionnalités de la version gratuite de Rocket League incluent également des tournois et des défis renouvelés, un Rocket Pass qui comprendra la saison 1, ainsi que deux nouveaux packs d’objets: Starter Endo Pack et Jäger Pack. En plus de cela, l’événement Llama-Rama aura lieu peu de temps après le lancement.

‘Rocket League’ recevra une nouvelle mise à jour demain

Rocket League publiera une mise à jour à partir de demain, le 16 septembre, à 9 heures, heure du Pacifique (11 heures au Mexique et 18 heures en Espagne). Ce correctif servira de préparation aux changements à venir, une pratique courante dans tous les jeux qui migrent vers le modèle gratuit et comprend les éléments suivants:

Lien pour une progression multiplateforme, où nous pouvons lier notre plate-forme principale sur laquelle nous jouons à Rocket League à un compte Epic Games. Cela activera la progression multiplateforme, votre plateforme principale étant la source naturelle de progression en termes d’expérience, de classement compétitif et de progression du Rocket Pass.

Objets avec un statut hérité. Ceci est destiné aux joueurs actuels de la Rocket League, qui recevront leurs objets Legacy avant la migration.

Soutenez un créateur. Cette option permet d’aider les créateurs de contenu lors de l’achat d’un article dans le magasin. Son fonctionnement est similaire à celui de l’Epic Games Store, où vous écrivez le code référé de votre créateur préféré et il recevra 5% des crédits dépensés.

La version Steam continuera inchangée, sauf sous macOS et Linux

Contrairement à ce que les gens imaginaient lorsque Epic Games a acheté Psyonix, Rocket League est toujours disponible sur Steam, cependant Les versions macOS et Linux ne seront plus prises en charge. Les développeurs affirment que l’utilisation de technologies telles que DirectX 11 et le passage à 64 bits ne leur permettent pas de conserver le client sur les deux systèmes d’exploitation, la dernière mise à jour est donc celle qui a été publiée le 10 mars 2020.