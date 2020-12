“Au début, cela semblait être un développement plus petit, mais petit à petit, cela s’est transformé en une expérience similaire à une partie à un joueur.”

GTA Online a plus de sept ans depuis son lancement en 2013. Pendant tout ce temps, plusieurs mises à jour sont apparues telles que Bikers, Gunrunning, Last Judgment, After Hours ou Diamond Casino. La dernière mise à jour est Frapper Cayo Perico, la plus ambitieuse et qui intègre une nouvelle région comme principale nouveauté. Que pense Rockstar de cette évolution? D’après une interview que nous avons récemment réalisée chez 3DJuegos exclusivement pour l’Espagne, la société considère que l’évolution vécue a été importante, passant d’un développement à petite échelle à un développement beaucoup plus ambitieux.

Dans les paroles de Tarek Hamad (Rockstar Nord): “La vision du jeu au sein de Rockstar a évolué. Au début, cela semblait être un développement plus petit, mais avec le passage du temps et l’introduction de nouveaux hits, c’est devenu une expérience similaire, en termes de qualité, à celle du développement d’un jeu solo “. Par cela, Hamad faisait référence à GTA V, qui est le jeu vidéo avec lequel GTA Online a initialement commencé en termes de mécanique.

GTA Online reçoit aujourd’hui un succès sur Cayo Perico, son expansion la plus ambitieuseSur ce point, Hamad nous a dit que dès le début, ils devaient être extrêmement prudents sur les types de situations qu’ils introduisaient: “Tout ce que nous avons ajouté à GTA Online il devait être destiné à être joué par plusieurs utilisateurs“En fait, Rockstar avait, comme Leslie Benzies nous l’a révélé il y a quelque temps, avec deux groupes d’écrivains, certains dédiés à l’expérience solo et d’autres à l’expérience multijoueur. Cependant, cela aurait changé avec le temps, et maintenant Il n’y a pas de missions spécifiques, mais plutôt tout est distribué au sein de l’équipe à l’échelle mondiale, ce qui nous fait comprendre que le développement s’est en fait développé dans l’entreprise et qu’il y a maintenant plus de personnel impliqué dans sa production.

Il y a un autre aspect sur lequel nous voulions commenter: l’impact du coronavirus sur le développement. Selon Hamad, la vérité est qu’ils l’ont assez bien résolu chez Rockstar: “Travailler à domicile était une priorité pour tous les studios de Rockstar et grâce aux infrastructures de réseau, nous avons pu résoudre tous les problèmes en très peu de temps, donc nous avons a bien fonctionné à la maison. “

Et qu’en est-il du nouvelle génération de consoles? Rockstar est convaincu qu’il peut améliorer la façon dont les joueurs se connectent à GTA Online, et à cet égard, ils sont optimistes, bien qu’ils n’aient pas fourni plus de détails à ce sujet. Rappelons que le jeu sortira l’année prochaine sur PS5 à l’unité, sans avoir à acheter GTA V comme avant.

En savoir plus: GTA Online, Rockstar et Grand Theft Auto V.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');