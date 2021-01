Il est clair qu’au début de 2021, les espoirs se sont renouvelés que Rockstar Games annonce enfin GTA 6. L’année précédente, divers rapports ont émergé à cet égard, celui de Jason Schreier étant le plus important et le plus fiable. Selon le journaliste Bloomberg susmentionné, le nouvel opus de Grand Theft Auto est déjà en développement. Cependant, maintenant c’est propre Rockstar qui fait allusion à certaines fonctionnalités qui pourraient faire leurs débuts dans le jeu.

Récemment, Rockstar Games a breveté une technologie qui vise à améliorer considérablement le comportement des PNJ grâce à l’intelligence artificielle. Le disque, en passant, est signé par deux personnes clés de Rockstar North. Le premier est David Hynd, directeur technique. Le second est Simon Parr, responsable de l’intelligence artificielle. Ne doutez pas qu’ils travaillent tous les deux actuellement sur GTA 6.

Rendre les PNJ plus réalistes

Si vous avez eu l’occasion de profiter de n’importe quel titre de la franchise, vous savez sûrement que les personnages non jouables jouent un rôle fondamental dans “pimenter” le monde ouvert. Bien sûr, dans GTA 6, ce ne sera pas l’exception. Le grand avantage est que le matériel continue d’avancer et qu’il est désormais possible d’exécuter des idées qui étaient auparavant limitées par un manque de ressources techniques.

«Les systèmes conventionnels ne fournissent que des ressources limitées pour automatiser les PNJ», mentionnent-ils. “Dans ces systèmes, les PNJ sont généralement regroupés par caractéristiques et effectuent les mêmes mouvements. En fait, dans certains systèmes, les PNJ disparaissent lorsque le joueur les approche.” Rockstar souligne que, pour offrir un expérience réaliste, il est essentiel que les personnages non jouables améliorent également leur comportement et réagissent logiquement aux situations qui les entourent.

Comment faire? Le brevet décrit comment Les PNJ pourraient reconnaître, par exemple, le type de route qu’ils empruntent dans leur véhicule. S’ils voyagent sur une autoroute, ils augmenteront leur vitesse et effectueront des manœuvres adéquates pour changer de voie. Mais ils sauront aussi que la distance de freinage est différente et que la météo peut jouer un rôle. À l’inverse, s’ils se déplacent dans une zone résidentielle, ils ralentiront et pourront manœuvrer pour éviter la circulation sur une rue à une seule voie. Ce ne sont que quelques exemples fournis par Rockstar pour exposer la portée d’une technologie qu’ils pourraient tout aussi bien montrer dans GTA 6.

Traitement cloud dans GTA 6?

De plus, le document explique que votre système peut interférer avec la densité du véhicule selon l’importance de la route. S’il s’agit d’une avenue principale, il y aura un plus grand nombre de voitures en circulation qu’une rue latérale. Le brevet laisse également entendre que, pour que son nouveau système NPC fonctionne correctement, l’intervention d’un infrastructure cloud qui se connecte au matériel du lecteur. Cela permettrait de transférer une partie du traitement vers un serveur externe, ce qui nécessite d’être connecté en permanence à Internet.

Bien que Rockstar ne précise pas que son brevet est lié au développement d’un nouveau Grand Theft Auto, il est clair que s’intégrerait parfaitement à GTA 6. Il est également clair que Rockstar Games marque généralement un avant et un après dans la technologie du jeu vidéo lorsqu’il lance un nouveau titre. Nous verrons si cette année nous avons enfin des informations officielles sur le projet attendu.

L’article de Rockstar Games brevète une technologie ambitieuse de PNJ qui pourrait faire ses débuts dans «GTA 6» a été publié dans Hypertext.