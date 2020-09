Rodea the Sky Soldier, un titre Wii U / 3DS / Wii 2015, est en cours de radiation de l’Eshop sur Wii U et 3DS. Il ne sera plus disponible à l’achat numérique à partir du 30 septembre en Amérique du Nord ou en Europe.

Le jeu, qui a été produit par Yuji Naka, programmeur de Sonic the Hedgehog, a été un échec critique et, dans des circonstances normales, cela ne mériterait pas d’être rapporté – mais Rodea est un jeu avec une histoire étrange. C’est déjà un jeu qui se sent quelque peu destiné à devenir un objet de collection.

Le premier tirage du jeu sur Wii U comprenait également une copie du jeu sur Wii – le jeu a été initialement développé avec la Wii à l’esprit, avant de passer à la Wii U. Bien que le jeu n’ait pas bien fonctionné sur Wii U, les rapports suggèrent que la version Wii était bien meilleure, avec un meilleur art et un gameplay amélioré.

Désormais, avec la suppression de la version Eshop du jeu, les versions Wii U et 3DS de Rodea sont également sur le point de devenir beaucoup plus limitées. Une version complète du jeu avec les deux disques vous coûtera actuellement environ 60 $ sur Ebay, et la suppression du jeu des services numériques pourrait finalement faire grimper ces prix.

Ce n’est pas le seul jeu qui sera retiré de la liste ce mois-ci – les propriétaires de Xbox One devraient acheter Forza Motorsport 3 tant qu’il est encore disponible.

