Hier, beaucoup de gens étaient heureux quand Ubisoft a annoncé le retour de Scott Pilgrim vs. the World: The Game sur les consoles de nouvelle génération. Non pas à cause de la qualité du jeu, mais parce que le titre publié en 2010 avait été de 6 ans sans que rien ne puisse l’acheter dans aucun magasin ou plateforme. Malheureusement ce n’est pas un cas isolé, il existe de nombreux titres qui disparaissent des magasins sans jamais connaître les vraies raisons du retrait du produit. Et bientôt nous connaîtrons un nouveau cas. NIS America a décidé de retirer Rodea the Sky Soldier de l’eShop Wii U et Nintendo 3DS le 29 septembre. Cette décision affecte à la fois l’Europe et l’Amérique.

Il est encore temps qu’il disparaisse complètement de l’eShop. En réalité, jusqu’au 20 septembre les deux versions peuvent être achetées, Wii U et Nintendo 3DS, pour 4,99 € au lieu des 49,99 € et 39,99 € habituels respectivement. De même, il est toujours possible de trouver des éditions physiques sur Amazon et dans les magasins de seconde main à un prix raisonnable, même si des spéculateurs pourraient entrer en jeu une fois le titre retiré de l’eShop, ainsi que dans la boutique en ligne NIS. Amérique Europe.

Que pensez-vous de la décision de NIS America de retirer Rodea the Sky Soldier de l’eShop Wii U et Nintendo 3DS? Allez-vous profiter de ses derniers instants dans lesquels il est disponible pour obtenir le titre d’action? Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus.

Voir également

La source

en relation