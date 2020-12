Factor 5 était en charge de la série de jeux vidéo d’action spatiale Rogue Squadron.

Cette semaine même, Disney a annoncé plusieurs productions qui élargiront davantage l’univers de Star Wars dans les années à venir. Parmi eux, un nouveau film réalisé par Patty Jenkins, réalisateur de Wonder Woman. Star Wars: Escadron de voleurs est prévu pour la fin de 2023 et de nombreux joueurs et fans de la saga se sont demandé si le long-métrage aurait relation avec les jeux vidéo.

Bien qu’il aura influencesdes jeux et des livres, le film racontera une histoire complètement nouveau et original, et ne sera pas basé directement sur les jeux. “[En la película] nous faisons quelque chose original avec une grande influence des jeux et des livres. Il y a beaucoup de choses qui sont apprises et comprises sur la grandeur de toutes ces choses, mais oui, c’est une histoire originale et je suis très émue pour l’avoir fait », a déclaré Jenkins à IGN.

La série de jeux vidéo Escadron de voleurs Cela a commencé en 1998 avec la sortie de Star Wars: Rogue Squadron pour Nintendo 64 et PC. Le premier jeu présentait des batailles spatiales emblématiques de la trilogie originale, ainsi que diverses batailles qui ne se sont déroulées que dans le jeu vidéo. La série a été élargie avec quelques jeux de plus, avec Rogue Squadron III: Rebel Strike étant le dernier, qui est sorti pour le Gamecube. De plus, il y avait un spin-off, Episode I: Battle for Naboo.

Précisément, Facteur 5, développeur des jeux Rogue Squadron, travaillait sur un jeu vidéo qui rassemblerait les trois titres avec différentes améliorations graphiques, mais le le projet a été annulé. Le dernier jeu Star Wars qui partage le thème de la batailles spatiales Il s’agit du récent Star Wars: Squadrons, un jeu que nous avons trouvé une grande surprise dans notre analyse.

