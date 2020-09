Le développeur indépendant Polygon Treehouse finalise les détails du lancement multiplateforme de son premier travail, qui se déroulera tout au long du l’automne prochain. Il s’agit de Roki -ou plutôt Röki, dans la prononciation scandinave correcte- a jeu d’aventure du basasa de style pointer-cliquer dans le riche folklore nordique de créatures fantastiques dans lequel nous accompagnerons une jeune femme à la recherche de sa famille disparue, explorant les profondeurs de la toundra la plus froide. C’est un conte de fées contemporain avec une narration émouvante, un style d’art impeccable, puzzles ancien et exploration atmosphérique, comme décrit par le développeur indépendant susmentionné, et promet de toucher nos cœurs avec une histoire des plus émouvantes. Comme il attend encore un peu son arrivée sur l’eShop de la console Joy-Con, nous en profitons pour jeter un œil à sa bande-annonce de présentation émouvante:

Bande-annonce de présentation de Roki (Nintendo Switch eShop)

Préparez-vous pour une aventure remplie d’heures de plaisir dans un monde magique inspiré du folklore scandinave. Röki est un jeu d’aventure qui se déroule dans le folklore scandinave: un conte de fées contemporain avec un récit poignant, un style artistique sans faille, des énigmes anciennes et une exploration atmosphérique. Rejoignez Tove dans un voyage fantastique pour sauver sa famille, un voyage qui la mènera au plus profond d’un monde caché et oublié, plein d’endroits curieux et de créatures étranges. Explorez des paysages anciens, élucidez leurs mystères et sauvez votre famille dans cette aventure moderne pour tous les âges. « EXPLOREZ une forêt vivante de rêve » Rejoignez Tove et explorez avec elle le monde riche et enchanteur du folklore scandinave, un monde vivant, plein de détails et de vie sous le style artistique caractéristique de Röki.

