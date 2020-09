Les titres de gestion de l’environnement C’est un genre qui ne se démode généralement pas, puisque chaque année, nous recevons différents titres axés sur différents aspects de la vie. Ainsi, l’un des jeux les plus populaires est le jeu de gestion de parc d’attractions, et l’un de ses plus grands représentants est le plus que célèbre RollerCoaster Tycoon 3, qui maintenant, 16 ans plus tard, quitte le PC et arrive pour la première fois sur consoles avec son Édition complète, étant Nintendo Commutateur la plateforme choisie. Par conséquent, dans ces premières impressions, nous allons parler de ce que les premières heures nous ont transmis que nous avons pu gérer la gestion de nos propres parcs là où nous voulions, quand nous voulions et comme nous voulions.

De grandes montagnes russes dans un espace désormais portable avec RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition

Une chose qui se démarque dès le départ avec RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition est que nous sommes confrontés au « même jeu » auquel certains d’entre nous ont consacré trop d’heures sur PC (c’est ce qui se passe lorsque ce monde du management vous a absorbé), qui a aussi tout le contenu des extensions « Soaked! » et « Sauvage! » (attractions aquatiques et animaux, respectivement). Cela signifie-t-il que nous sommes confrontés à un aspect négatif?

Dans mon cas, je suis un grand fan de genre de construction de parc d’attractions, non seulement à cause du problème de gestion, car j’ai toujours considéré cela comme un aspect plus secondaire, mais parce que ce qui m’attire vraiment, c’est précisément le modes bac à sable, où nous pouvons laisser voler notre imagination, en construisant d’ici à là. Pour cette raison, tout au long des années où j’ai tenu une manette (ou une souris) entre mes mains, j’ai pu jouer à différents types de jeux de ce genre, mais chaque fois que je veux pouvoir créer un monde sans restrictions, Je finis par retourner à RollerCoaster Tycoon 3. Cela signifie-t-il que je le considère comme le meilleur jeu jamais sorti? Pas beaucoup moins, puisque cette décision serait quelque chose de totalement arbitraire, mais je peux dire que c’est le titre qui m’a le mieux gardé en tant que joueur. Par conséquent, lorsque l’édition complète pour Nintendo Switch a été annoncée, je ne pouvais rien faire d’autre que me réjouir, car de cette façon j’allais avoir une nouvelle façon de revenir à ce que je considère comme « ma maison » en ce qui concerne le gestion de parcs à thème.

Cependant, comme toujours lorsqu’un portage ou une nouvelle édition des jeux dans lesquels nous avons déjà passé tant d’heures est annoncé, une des plus grandes peurs ce que nous avons, c’est qu’ils soient réalisés paramètres que, contrairement à l’adaptation de l’œuvre originale à la génération actuelle (ou à son amélioration, dans certains cas), seulement créer une version encore pire. Cela dit, nous pouvons affirmer que Ce n’est PAS le cas avec RollerCoaster Tycoon 3: Complete EditionEh bien, comme nous l’avons dit ci-dessus, cela ressemble exactement au même jeu. Bien sûr, les changements sont plus qu’évidents dans les contrôles, puisque les menus ont même été repensés, les divisant en deux menus circulaires, ce qu’ils font, c’est que nous les parcourons rapidement. Au contraire, une grande absence est celle des commandes qui utilisent l’écran tactile en mode ordinateur portable, et c’est qu’à certaines occasions j’ai ressenti le besoin de toucher l’écran pour sélectionner certains éléments, mais j’ai dû me contenir en me rappelant momentanément qu’il n’avait pas une telle possibilité.

Par conséquent, après avoir joué le titre pendant quelques heures (et en l’absence de publication d’une analyse plus exhaustive dans laquelle chaque aspect de cette nouvelle version qui arrive maintenant sur Nintendo Switch peut être analysé plus en profondeur), j’ai eu le possibilité de tester les différentes campagnes, à la fois le jeu de base et les deux extensions qui ont été publiées plus tard, et tout continue exactement comme je m’en souvenais, avec les mêmes défis que j’avais surmontés auparavant (même les astuces ont été conservées qui sont activés en changeant les noms des visiteurs du parc (par exemple, avec «James Hunt», nous nous procurons un buggy vraiment cool avec lequel nous pouvons nous déplacer et écraser quelques visiteurs qui se dressent sur notre chemin)). De plus, j’ai également commencé à créer un parc à thème en mode bac à sable, à tordre les circuits de montagnes russes, puis à passer quelques minutes à les parcourir grâce à la «caméra de montagnes russes» pour vérifier que tout se passait parfaitement.

Donc, pour finir avec ces premières impressions, je peux dire que l’édition complète nous donne exactement la même sensation que l’original, sans que cela soit quelque chose de négatif. En fait, dans ce cas, on peut même dire que c’est quelque chose positifComme il permet aux vétérans de revenir passer quelques heures dans cet environnement dans lequel libérer la créativité, tout en permettant aux nouveaux joueurs de découvrir par eux-mêmes pourquoi un jeu avec 16 ans de retard est encore aujourd’hui l’un des plus forts représentants de son genre, même si nous n’allons pas nier qu’avec cette relance, une autre amélioration visuelle aurait également pu être apportée, comme cela se produit dans la version PC, car à plusieurs reprises, il semble que les développeurs aient peur d’exploiter vraiment toutes les capacités de cette console hybride qui Cela a été un avant et un après pour les joueurs. Par conséquent, si vous êtes de ceux qui aiment les défis de gestion ou si vous faites partie de ceux qui souhaitent utiliser les jeux vidéo comme moyen d’exploiter leur créativité, ne perdez pas de vue cette nouvelle version de RollerCoaster Tycoon 3.

Nous avons écrit ces premières impressions grâce à un code de téléchargement numérique «RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition» fourni par Frontier. Version testée: 1.0.1

