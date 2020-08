Koei Tecmo a annoncé que Romance des Trois Royaumes XIV, le dernier opus de sa saga de stratégie et de gestion dans la Chine ancienne, arrive sur Nintendo Switch en hiver. Bien que ce titre soit déjà dans le catalogue PlayStation 4 et PC depuis un certain temps, il arrivera sur la console Nintendo avec Diplomatie et stratégie, votre prochain contenu bonus.

Nous vous laissons avec une bande-annonce de gameplay du jeu, même si vous devez garder à l’esprit que cela ne correspond PAS à la version qui sera vue sur Nintendo Switch.

Sorti en 1985, la série Romance des trois royaumes C’est l’un des plus anciens de l’industrie du jeu vidéo, et l’un des plus performants en termes de stratégie et de gestion. Romance des Trois Royaumes XIV Il deviendra le premier jeu de la série à sortir sur le Western Nintendo Switch. Il le fera avec Diplomatie et stratégie, une extension chargée de nouvelles possibilités.

Imaginez la puissance commerce avec les grands empires eurasiens comme l’Empire romain et l’Inde ou traitant des forces étrangères sur la carte. En plus des conflits dans la zone centrale, vous devrez désormais également faire face à une escalade des affrontements frontaliers, augmentant les enjeux de chaque escarmouche. Sera également attribué de nouveaux avantages géographiques pour chaque province, vos stratégies devront donc varier selon la province conquise. Par exemple, la conquête de la province de Qing élargit la zone que vous conquérez, tout en faisant de même dans la province de Yo vous permettra d’ouvrir le commerce avec la tribu nomade de la région, rendant le maintien de l’ordre dans les provinces conquises d’une importance vitale.

Enfin, de nouvelles fonctionnalités d’officier et des tactiques spéciales seront également ajoutées, ainsi que de nouveaux types de bâtiments pour des topographies spéciales, un calendrier qui vous permettra de réfléchir à vos décisions précédentes et une nouvelle campagne intitulée « War Chronicles Mode ».

Source: communiqué de presse

