Le jeu de course mettant en vedette le plombier vedette de Nintendo et ses amis – et ennemis – est sorti sur les appareils mobiles, Visite de Mario Kart, continue de se développer à travers des événements thématiques successifs, certains d’entre eux axés sur des festivités de renommée internationale, en saisons de l’année, comme le plus récent Winter Tour, et d’autres par certains personnages, comme à cette occasion avec le Visite de Rosalina -ou la tournée Estela, comme on l’appelle dans ces parties-, qui prévoit de commencer entre le 15 et le 16 décembre, en fonction du créneau horaire de référence de chaque pays, coïncidant avec l’annonce surprise du nouvel événement numérique Indie World. Puisque l’événement précédent n’est pas encore terminé, la société de Kyoto n’a pas encore publié de gage de ce qui nous attend dans le nouveau, elle n’a partagé qu’un tweet de référence à travers son compte sur le réseau Blue Bird en préparation , en attendant de partager plus d’informations à travers la vidéo de présentation habituelle qui sera sûrement diffusée demain avec plus de détails. Pour le moment, nous savons seulement que le protagoniste spécial sera la jeune maman des Sparkles, que nous avons pu rencontrer dans Super Mario Galaxy et que depuis lors, elle est devenue un personnage régulier dans les titres Super Mario les plus compétitifs, et qu’il y aura «beaucoup de cieux Star Wars and Frozen Planets », une référence plus que probable au Rosalina Glacier, le circuit qui s’en est inspiré que nous avons pu tourner à l’origine dans Mario Kart 7 sur Nintendo 3DS, et qui, comme cela s’est produit avec d’autres, pourrait éventuellement recevoir son adaptation à ce Dernier opus de la saga des courses vétérans.

La tournée d’hiver se termine dans #MarioKartTour. À partir du 15 décembre à 22 h HP, attendez-vous à un ciel étoilé et à des planètes glacées lors de la tournée Rosalina! pic.twitter.com/sfAr48v8U2 – Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 11 décembre 2020

Nous verrons quelles surprises nous attendent dans le nouvel événement sur le thème du Rosalina Tour, que pensez-vous de l’annonce, qu’espérez-vous y voir?

