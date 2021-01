Récemment, TheGrefg a battu tous les records avec plus de 2,5 millions de téléspectateurs simultanés.

Ce qui est certain, c’est que Tic est actuellement à son meilleur. Il a clôturé 2020 avec un une augmentation significative du nombre de personnes qui en consomment et tout indique que la tendance va continuez. Mais, la réalité est que dans Youtube Une grande partie du contenu des jeux vidéo est également toujours consommée, non seulement retardée, mais aussi dans différents streamings.

Les streamers espagnols triomphent et la communauté hispanophone est nombreuseDans le cas de Twitch, la plateforme est plus spacieux chaque jour qui passe et, bien que cela transcende les jeux vidéo, il est vrai que la section jeux est toujours la plus importante, et aussi ce qui nous intéresse le plus dans Jeux 3D. Récemment, espagnol TheGrefg pulvérisé le record de le plus regardé en streaming de la plate-forme et a pu concentrer 2,5 millions de personnes en regardant la présentation de sa peau dans Fortnite.

Cela nous a fait nous demander ce qui a été les émissions en direct les plus vues histoire du jeu vidéo. La réalité est que les données sont très intéressantes et ont été collectées par Stream Hatchet. Il y a plusieurs conclusions que nous pouvons tirer, mais la principale est que le Communauté espagnole et hispanophone est très grand et important, et les banderoles de L’Espagne triomphe sur le net.

TheGrefg, roi du streaming

La liste, mise à jour au 12 janvier 2021 et avec des chiffres arrondis, est la suivante:

TheGrefg: 2,5 millions (Twitch – janvier 2021)

El Rubius: 1 million (YouTube – mars 2018)

LazarBeam: 900 000 (YouTube – juin 2020)

Technoblade: 900000 (YouTube – janvier 2021)

TheGrefg: 700,000 (Twitch – Décembre 2020)

Rêve: 700000 (YouTube – novembre 2020)

Ninja: 700000 (Twitch – avril 2018)

Felipe Neto: 600000 (YouTube – décembre 2020)

Willyrex: 500000 (YouTube – octobre 2019)

TheGrefg: 500000 (Twitch – mai 2020)

TheGrefg: 500,000 (Twitch – Janvier 2020)

Ibai Llanos: 500000 (Twitch – décembre 2020)

xTears88: 500 000 (Twitch – août 2018)

Vegetta777: 500 000 (YouTube – mai 2020)

DrDisrespect: 500000 (YouTube – août 2020)



Comme vous pouvez le voir, les données nous quittent quelques conclusions intéressantes. La première chose est que YouTube dans son aspect de jeu vidéo continue d’avoir assez de santé et ce n’est pas aussi loin derrière Twitch que beaucoup de gens le pensent. De plus, comme nous l’avons mentionné, les Espagnols ont grand succès dans les ruisseaux et occupent un grand nombre de positions dans le Haut.

Il est également intéressant de voir le Données TheGrefg. Ce n’est pas par hasard ce qui est arrivé à sa peau Fortnite, puisque le streamer s’est concentré nombreux spectateurs régulièrement. À noter, les données Ibai se sont effectivement produites dans les carillons de Fin d’année. Le streaming continue de croître et même des célébrités et des entreprises, comme le FC Barcelone récemment, prennent Twitch en compte pour leur communication. Il y a également quelques jours, nous avons réuni dans un spécial 9 moments drôles et curieux de Twitch en 2020.

