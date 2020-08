« Top Gamers Academy » est proche de sa grande première et, avec elle, de pouvoir voir enfin à Jordi Cruz présentant au premier talent de réalité de jeu au monde. Bien sûr, pour que cela se produise, nous devons encore profiter du dernier casting qui confirmera les derniers participants à faire partie des groupes de Rubius, Willyrex et Greg, les «propriétaires d’équipe» de ce programme spectaculaire.

En raison de la pandémie de Covid-19, l’événement a dû être reporté, même si heureusement, nous connaissons déjà la date exacte des derniers participants à être sélectionnés. Ce dernier casting et opportunité pour les joueurs aura lieu le 27 août à Barcelone, date à laquelle les 50 participants qui ont atteint ce dernier tour ils s’affronteront pour garantir leur place dans l’Académie.

Bien entendu, ce concours respectera les mesures sanitaires nécessaires pour garantir la sécurité des participants. Mais voulez-vous être présent? Non seulement les candidats seront prêts à concourir, mais aussi les propriétaires de l’équipe, Rubius, Willyrex et Grefg avec ses trois assistants, Mangel, Fargan et Ampeter. Une compétition dans laquelle, enfin, les 21 joueurs qui seront présents dans la réalité-talent seront décidés.

Les joueurs seront évalués à tout moment par deux experts du jeu vidéo: Suja, célèbre professeur Fortnite, et enfin Quique Mencía, responsable de la communication de la saga Gran Turismo pour PlayStation Espagne. Sans aucun doute, une équipe impressionnante de professionnels qui lancera la Top Gamers Academy, le programme qui, pendant huit semaines, fera cohabiter ces 21 joueurs, s’entraîner et apprendre des meilleurs.

C’est un format totalement innovant et qui, malgré les circonstances actuelles de la pandémie, encouragera les joueurs à réaliser leur rêve. Par conséquent, nous encourageons ceux qui participent à tout donner et démontrer votre grande valeur dans le monde des jeux vidéo, comme tous les adeptes de vivre cette expérience de près. Le tout avec la collaboration de professionnels incroyables et de certains des streamers les plus appréciés de la communauté des joueurs.