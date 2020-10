Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Riot Games prépare plusieurs projets pour élargir le monde et la portée de League of Legends. L’un d’eux est Ruined King: A League of Legends Story, présenté par Riot Forge dans le cadre des Game Awards 2019.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, c’est un RPG qui donnera aux fans de MOBA l’occasion d’en savoir plus sur les événements qui se sont produits après Tides of Fire. Nous avons de bonnes nouvelles pour vous si vous attendez plus de détails sur ce projet, car une nouvelle bande-annonce a été dévoilée aujourd’hui et sa fenêtre de lancement confirmée.

De plus, Riot Forge a révélé que les joueurs de toutes les plateformes pourront profiter de cette nouvelle aventure, car elle est en route vers les consoles actuelles et les systèmes de nouvelle génération. Il aura également une version PC.

Trouver: Riot planifierait un jeu comme Among Us de l’univers de League of Legends

Ruined King: Une histoire de League of Legends sera prête d’ici 2021

Riot Forge a présenté une bande-annonce qui ravira à coup sûr tous les fans de League of Legends. Nous y voyons un groupe de champions qui joueront et se lanceront dans une aventure dangereuse dans Ruined King: A League of Legends Story.

La vidéo montre Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Yasuo et Ahri en action. Votre mission sera de voyager dans les îles de l’ombre pour enquêter et découvrir un grand mystère lié à la Brume noire. L’étude a révélé que Ruined King: A League of Legends Story sera disponible début 2021, à une date qui n’a pas encore été confirmée.

Comme nous l’avons mentionné, les joueurs de toutes les plates-formes pourront en profiter, car Ruined King: A League of Legends Story est en développement pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Le jeu fera ses débuts au début de l’année prochaine sur les consoles et PC actuels, pour atteindre plus tard le système de nouvelle génération. Les utilisateurs de PlayStation 4 et Xbox One peuvent obtenir une mise à jour gratuite pour les nouveaux systèmes.

Un autre détail important est que sa version PC sera distribuée à la fois sur Steam et dans Epic Games Store. On ne vous en dit pas plus et nous vous laissons ci-dessous le trailer de Ruined King: A League of Legends Story:

«De Airship Syndicate vient Ruined King: A League of Legends Story, un RPG au tour par tour solo mettant en vedette les champions les plus audacieux de Bilgewater. Incarnez Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri ou Pyke et plongez-vous dans le cœur sombre de la Brume noire », explique sa description officielle.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les billets pour la finale du Mondial 2020 à des prix exorbitants

Ruined King: A League of Legends Story fera ses débuts l’année prochaine sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Trouvez plus d’informations sur le RPG sur ce lien.