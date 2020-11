Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 26/11/2020 13:03

Encore une fois, des rumeurs sur la possibilité du multivers dans Spider-man 3 ils ont commencé à gagner du terrain. Comme signalé GWW, Alfred Molina, acteur qui a donné vie à Docteur Octopus dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, sera de retour dans le rôle de la troisième aventure de l’arachnide dans le MCU.

Apparemment, des sources proches de la production révèlent avoir vu Molina sur le plateau de tournage, et on dit qu’il a déjà commencé à filmer ses scènes il y a deux semaines. La mauvaise nouvelle est qu’en dehors de cela, ils ne pourraient pas donner plus de détails à ce sujet, donc on ne sait pas si ce sera la même version que nous avons vue dans le film de 2004, ou si ce sera quelque chose de totalement différent.

Il y a plusieurs annees, Molina s’est révélé intéressé à donner vie à Otto Octavius une fois de plus, comme il s’en souvient, “comme l’un des rôles les plus drôles et les plus intéressants sur lesquels il ait jamais travaillé”. Cependant, comme pour toutes les rumeurs et fuites, il est préférable de prendre ces informations avec réserve jusqu’à ce que vous ayez une sorte d’annonce officielle.

