Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 15:01

Selon diverses sources, des pirates ont réussi à se procurer des documents internes Crytek qui révèlent l’existence de Crysis Next, une bataille royale gratuite basée sur l’univers de la célèbre franchise. En plus de cette référence, il était également possible d’obtenir la description officielle du titre et ici nous la partageons avec vous.

«Une bataille royale gratuite où des centaines de joueurs se battent dans des combats rapides. Personnalisation visuelle, combinaisons de nanoparticules adaptatives et combat visuellement spectaculaire dans un monde immersif qui crée la meilleure expérience de diffusion en direct possible. La franchise Crysis a tout ce qu’il faut pour que cette bataille royale se démarque. Le gameplay. Le style et l’atmosphère. Valeur de production élevée. “

Auparavant, la rumeur disait que Crysis Suivant aurait pu être annulé, cependant, récemment Crytek renouvelé une licence pour quelque chose appelé Crysis Wars. De même, le développeur s’est associé à SpacialOS pour travailler sur un diplôme AAA qui utilise la technologie de l’entreprise.

Via: ResetEra

