Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 12h42

Bien que la version nouvelle génération de Cyberpunk 2077 ne fera ses débuts que l’année suivante, il semble que les joueurs de PlayStation 5 et Xbox Series X Ils pourront profiter du jeu à 60 images par seconde, si les informations collectées s’avèrent vraies.

Via Reddit, un utilisateur ayant déjà accès au titre anticipé de CD Projekt RED a confirmé que dans les paramètres du jeu, il existe un paramètre permettant de choisir un «Mode qui favorise le FPS». En le sélectionnant, cet utilisateur révèle que le jeu est beaucoup plus stable, même s’il joue sur un Xbox One standard, et considérez qu’il est possible que dans Série X et PS5 oui atteindre 60FPS stable.

Apparemment, ce mode est assez préjudiciable à la résolution et garantit que, au moins en Xbox One standard, il descend en dessous de 1080p. Si c’est vrai, il est possible que Cyberpunk 2077 oui, il fonctionnera beaucoup mieux sur les nouvelles consoles, même en le jouant en mode de compatibilité descendante.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts la prochaine 10 décembre pour PS4, Xbox One et PC. Les versions de nouvelle génération arriveront l’année prochaine.

La source: Reddit

