Si cette nouvelle rumeur s’avère vraie, Bague Elden il pourrait faire ses débuts au cours du premier semestre de l’année suivante, peut-être en juin. Cette rumeur particulière vient de l’initié connu sous le nom de “Taepo“, Qui assure que le jeu devait faire ses débuts en mars 2021, mais il a récemment été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.

Une autre source importante de l’industrie semble également avoir souscrit à ces rumeurs, assurant que les informations proposées par Taepo c’est vrai. En fait, il est également mentionné que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 et Final Fantasy XVI ils pourraient faire leurs débuts des mois plus tard. De même, la page de prévente à Cible a récemment changé sa date de sortie en 30 juin 2021.

Bague Elden a été annoncé lors de la E3 2019, mais depuis lors, nous n’avons pratiquement aucune information officielle à ce sujet. La bonne nouvelle est que le jeu semble bien progresser dans le développement et nous nous attendons à avoir une sorte d’annonce sous peu.

