Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 12h26

Depuis une version nouvelle génération de Grand Theft Auto V l’année dernière, nous n’avons eu aucune information sur le projet. Cependant, une mise à jour récente de GTA en ligne pourrait suggérer que cette nouvelle version du titre de Rock star utilisera le même moteur graphique que Red Dead Redemption II.

Selon un initié notoire, GTA en ligne a été récemment mis à jour et dans les fichiers il y avait plusieurs références Moteur RAGE de Rock star, même qui est utilisé dans RDR II. Malgré ces références claires, ce même initié ne pense pas non plus que la nouvelle version de GTA V aura des améliorations très notables, et il ne s’agit probablement que d’améliorations du FPS et de la résolution.

«Je pense que nous verrons seulement le jeu mieux fonctionner avec des FPS plus élevés et des textures raffinées. Ces types d’améliorations facilitent le processus de création de contenu futur. [para GTA Online]. “

Dans ces fichiers, des références ont également été trouvées à une méthode de transfert de caractères, peut-être d’anciens vers de nouvelles consoles, ainsi qu’à une nouvelle interface utilisateur pour GTA en ligne.

Via: Base GTA

Nintendo annonce une collaboration avec 7-Eleven pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Voici tous les jeux qu’Indiana Jones a eu tout au long de son histoire

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.