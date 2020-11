Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

On ne peut nier que le nuage de doute et d’incertitude a été sur Halo Infinite après le retard avant son lancement supposé, et l’arrivée de la Xbox Series X | S, a été annoncée sans nouvelle date à confirmer. Ajouté à cela, divers changements dans l’équipe de développement, plus récemment le départ de Chris Lee, directeur du jeu, ont conduit à l’idée que le projet est un désastre. Cependant, il faut tenir compte du fait que Halo est une adresse IP très importante pour Xbox et Microsoft ne la laissera guère tomber, il y a donc aussi des informations qui peuvent donner de l’espoir aux fans.

Dans le contexte du départ de Chris Lee du projet Halo Infinite, un créateur qui quitte 343i mais pas Microsoft, diverses spéculations se sont formées à partir de ce qui était, ou est, l’un des titres phares de la nouvelle génération de Xbox, dont certains suffisamment catastrophique pour penser que le jeu se dirige vers un désastre. Malgré cela, le célèbre Microsoft Insider, Klobrille, a noté dans une réponse à un message Twitter que Halo Infinite est, loin d’être pensé, sur le point d’être achevé. Plus précisément, l’Insider a mentionné que le contenu global de l’ensemble du jeu est presque prêt et que 343i sera bientôt dédié aux aspects techniques. Il a également mentionné que le titre attendu arrivera l’année prochaine:

Le jeu est plus ou moins contenu complet. Ils peuvent désormais se concentrer pleinement sur les aspects techniques. Je m’attends absolument à ce que Halo Infinite soit publié en 2021. – Klobrille (@klobrille) 30 octobre 2020

D’autre part, le même Klobrille a souligné dans une autre publication que l’arrivée de Joseph Staten, une ancienne connaissance de Halo, n’était pas pour retourner travailler avec le jeu à partir de zéro, mais pour soutenir sa phase créative la plus importante et préciser son lancement, qui ce qui suggère qu’il n’y a pas de changements radicaux autour de ce que nous avons vu à propos de ce titre.

Halo Infinite est encore en développement et devrait être publié dans le courant de 2021 pour Xbox One, Xbox Series et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur la nouvelle tranche de la franchise.

