Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/12/2020 11:45

Sonic l’hérisson Il est considéré comme l’un des meilleurs films de 2020, même si c’est en partie parce qu’il n’y a pas eu de grandes sorties cette année. Cependant, le public est enthousiasmé par la deuxième partie de ce nouveau chapitre de la vie du hérisson bleu. De cette façon, une nouvelle rumeur suggère que Knuckles jouera un rôle majeur dans cette suite.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la fin de Sonic the Hedgehog nous a présenté Tails, qui jouera sûrement un rôle plus important dans la suite. Ainsi, des sources proches de The Illuminerdi ont mentionné que Knuckles pourrait également apparaître dans ce film et être un personnage assez important. Étant donné que la race de Knuckles est déjà apparue dans la tranche originale, les chances de voir l’échidné sont considérables.

Cependant, Pour le moment, il n’y a aucune information officielle de Paramount, de SEGA ou de l’un de ceux impliqués dans ce film. Considérant que Sonic the Hedgehog 2 sortira en salles jusqu’en 2022, il reste encore beaucoup de temps pour savoir si Knuckles apparaîtra ou non dans la suite.

Sur des questions connexes, le film Sonic était le film le plus rentable au Mexique en 2020. De même, Netflix travaille déjà sur une série animée de ce personnage.

Via: L’Illuminerdi

