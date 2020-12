Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 13h46

Peut-être Sony aurait pu interrompre le PlayStation 4 Pro? De nombreux fans se posent cette question dès maintenant après le portail officiel de PlayStation Direct a mentionné que “pour le moment, il n’est pas prévu de réapprovisionner ce produit à l’avenir.” De même, le PlayStation 4 Slim Il n’est pas non plus disponible et il n’y a aucune mention qu’il y en aura à l’avenir.

Cette décision aurait du sens en raison des circonstances du coronavirus affectant le processus de fabrication, en plus du fait que le géant japonais se concentre sur la production de la plus grande quantité de PS5 que possible. Bien que le PS4 n’ira nulle part, l’endroit qui avait le PS4 Pro car la version “premium” de la console a déjà été occupée par un matériel beaucoup plus puissant grâce au PS5.

Bien sûr, il est également possible que le message d’erreur qui s’affiche PlayStation Direct n’était pas correct, et ils voulaient simplement laisser entendre qu’il ne serait plus possible d’acheter le PS4 Pro directement avec eux, mais vous pouvez le trouver dans un autre magasin ou distributeur agréé.

La source: PlayStation Direct / Reddit

