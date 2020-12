Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 02/12/2020 16:44

Comme vous le savez peut-être déjà Call of Duty: Warzone vous recevrez une amélioration de nouvelle génération qui fonctionnera de manière native sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S. Cependant, Activision Il n’a pas donné de détails sur le moment où nous pourrions anticiper une telle amélioration, mais un bug récent dans Playstation 5 semble révéler qu’il est en fait plus proche que nous ne le pensions.

«Modern Warfare est répertorié pour PS5 sur l’interface de la console. La mise à jour de la prochaine génération arrive-t-elle bientôt? “

Modern Warfare a vu la liste d’une version # PS5 dans l’interface utilisateur de la console. Prochaine mise à jour de génération bientôt? (crédit u / asjonesy99) pic.twitter.com/2qC4b2pzmE – Okami (@ Okami13_) 1 décembre 2020

Pour l’instant, ce bug / pépin n’a été validé ni confirmé par aucune source officielle, mais une version pour PS5 Il apparaît déjà dans l’interface de la console, non seulement cela signifie que cette version est déjà en développement, mais elle pourrait faire ses débuts beaucoup plus tôt que nous ne le pensions. Cependant, il est également possible qu’il s’agisse d’une erreur, car ce serait rare pour Activision publiera une version native de PS5 et série X tandis que Call of Duty: Guerre froide Black Ops.

Via: BD

On dirait qu’un skin Doom Guy arrive sur Fall Guys

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.