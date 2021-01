Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon célèbre son 25e anniversaire et il semble que ce sera une grande fête. Nous le disons puisque des rumeurs affirment qu’un nouveau Direct axé sur Pokémon aura lieu sous peu.

Kelios, un initié français qui a divulgué des informations correctes dans le passé, a déclaré qu’un nouveau Direct axé sur Pokémon était en route. Selon vos informations, ce sera un événement numérique qui aura lieu en février.

Pokémon Direct le mois prochain: oups: https://t.co/fU7rfPCBBd – Kelios (@KeliosFR) 13 janvier 2021

Il est important de noter que l’initié n’a pas partagé la date à laquelle serait le supposé direct de février. Cela dit, beaucoup pensent que ce sera le 27 février ou une date proche, car ce jour est célébré pour la Journée Pokémon.

Il n’est pas du tout déraisonnable de penser qu’en février nous verrons un Direct axé sur Pokémon. Ce qui se passe, c’est que ces dernières années, nous avons vu des événements numériques axés sur cette franchise au cours de ce mois.

Que pouvons-nous attendre d’un Pokémon Direct?

Mais que pouvons-nous attendre d’un supposé Pokémon Direct? Beaucoup de choses. N’oubliez pas que ces événements apportent généralement plusieurs nouveautés et ce serait à l’occasion de l’anniversaire de la franchise. Il est donc logique de penser que vous aurez des nouvelles importantes.

Beaucoup pensent que ce sera dans ce supposé remake où nous rencontrerons le prochain épisode principal de Pokémon. Que ce soit une nouvelle génération; un remake de Sinnoh ou une tranche de Let’s Go reste à voir. On imagine aussi qu’on verra des nouvelles de New Pokémon Snap, un jeu qui a été dévoilé l’année dernière et dont on n’a plus entendu parler.

Et vous, qu’attendez-vous du prochain Pokémon Direct? Dites le nous dans les commentaires.

