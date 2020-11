Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les nouvelles consoles de Microsoft et Sony sont déjà en vente et, comme dans les générations précédentes, elles verront de nouveaux projets et d’autres itérations de séries de longue durée. L’un des plus pertinents pour Xbox qui a déjà annoncé son arrivée est Forza, la franchise de course qui a fait ses débuts dans la dernière section du cycle de vie de la Xbox. Jusqu’à présent, seul le développement d’une itération a été confirmé, mais il semble qu’une autre soit également en production et arriverait même plus tôt.

Comme nous vous l’avions informé il y a quelques mois, Microsoft a révélé que la franchise Motorsport serait l’une des premières à arriver sur Xbox Series X | S en exclusivité sur consoles, ainsi que sur PC. On ne sait rien de son frère jumeau, Forza Horizon, mais une nouvelle rumeur indique qu’il est déjà en développement et qu’il fera ses débuts l’année prochaine.

Cela a été suggéré par l’initié de l’industrie Jeff Grubb, un journaliste de GamesBeat, sur le podcast PSVG (via Game Leaks & Rumors). Selon Grubb, Forza Horizon pourrait être en avance sur Forza Motorsport et arriverait en 2021.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Forza Horizon 3 a quitté la boutique numérique Xbox.

Jeff Grubb fait allusion à Forza Horizon 5 à venir en 2021 dans le podcast PSVG. “(…) le nouveau Forza Motorsport a été annoncé il y a quelques mois, mais je pense que nous pourrions avoir le prochain jeu Forza Horizon en premier et cela pourrait arriver l’année prochaine.” Horodatage 1:25:10 https://t.co/pgymRgScED pic.twitter.com/WXaNzvMUos – Fuites et rumeurs de jeu (@GameLeaksRumors) 27 novembre 2020

Forza Horizon et Motorsport ont fait une pause de 2 ans

Bien sûr, il n’y a pas beaucoup de détails sur ce nouveau projet hypothétique, mais on estime qu’il sera réalisé par Playground Games, le studio en charge de la sous-série.

Au cas où vous ne le sauriez pas, la série Forza alterne ses sorties tous les deux ans, du moins ces dernières années, donc chaque année, elle était couverte, soit par Horizon, soit par Motorsport. Le commentaire de Grubb est un peu étrange, car le dernier volet de la série Forza était Forza Horizon 4, qui a fait ses débuts en 2018, le prochain devrait donc être Forza Motorsport.

Cependant, il faut se rappeler qu’en 2019 et 2020, les deux franchises ont fait une pause, il est donc difficile de savoir comment elles reviendront. En revanche, nous vous rappelons que Jeff Grubb a frappé ses prédictions à plusieurs reprises, la plus importante étant sans aucun doute celle de Mass Effect: Legendary Collection, qui a fuité près d’un an et demi avant sa révélation officielle.

Pensez-vous qu’un nouveau Forza Horizon fera ses débuts avant Forza Motorsport pour Xbox Series X | S et PC? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Forza en visitant cette page.

