Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/03/2020 17:23

Tout au long de ce 2020, nous avons eu des rumeurs interminables sur le retour possible de Silent Hill pour PlayStation 5. Plusieurs sources ont assuré que Konami et Sony Ils travaillent sur un redémarrage de la franchise pour leur nouvelle console, et cela serait apparemment révélé pendant Les Game Awards Plus tard cette année.

Selon les informations du notable fuyant et initié, Roberto Serrano, il y a une rumeur selon laquelle le redémarrage de Silent Hill sera enfin présenté officiellement à TGA, et comme on l’a dit depuis longtemps, ce serait exclusif à PS5:

“RUMEUR 12.10 The Game Awards – Première mondiale Konami | PS5 Silent Hill Photo non représentative d’une annonce officielle. “

RUMEUR👀

12.10 THE GAME AWARDS – Première mondiale KONAMI | PS5

SILENT HILL _ Image non représentative d’une annonce officielle pic.twitter.com/MBt0ONle7z – Roberto Serrano ‘(@ geronimo_73) 31 octobre 2020

Bien que Serrano se soit avéré être une source fiable de rumeurs et de fuites dans le passé, il est préférable de prendre ces informations avec réserve jusqu’à ce que vous ayez une sorte d’annonce officielle.

La source: Roberto Serrano

Sony confirme que le câble HDMI inclus avec la PS5 prend en charge 120FPS et 4K

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.