Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 15/01/2021 14h04

Avec le 25e anniversaire de Pokémon déjà lancé, les fans de la série attendent beaucoup de toutes les annonces prévues pour cette année. Bien que pour le moment rien ne soit confirmé, Une nouvelle rumeur pointe vers un Pokémon Direct pour février prochain, où, soi-disant, les remakes de Pokémon Diamant et Perle pour Nintendo Switch.

Selon Pokémon Center, les remakes de la quatrième génération de Pokémon seraient révélés lors de la célébration du 25e anniversaire de la série. Parallèlement à cela, Kelios, un initié qui a partagé des informations précises sur Pokémon dans le passé, s’assure que le 27 février une présentation spéciale aura lieu où ces réimagines de la Nintendo DS seraient révélées.

Ce n’est pas la première fois que des remakes de Diamond and Pearl font l’objet de rumeurs. Considérant qu’en 2019 nous avons vu le lancement de Sword and Shield, et en 2020 le DLC de ce titre, 2021 n’a pas encore d’annonce relative à un jeu principal de la série, puisque New Pokémon Snap est un spin-off.

Comme toujours, La société Pokémon n’a pas commenté ces rumeurs.. Dans le cas où le 27 février, jour de la célébration du 25e anniversaire de la série, si un Pokémon Direct est effectué, il est probable que nous aurons une confirmation de l’événement jusqu’à quelques jours avant.

Dans les sujets connexes, New Pokémon Snap a déjà une date de sortie. De même, découvrez ce court métrage impressionnant d’environ 25 ans de Pokémon.

Via: Centre Pokémon

