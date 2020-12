Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 13:29

Spider-Man de Marvel est l’un des jeux les plus vendus de la Playstation 4, et nous voulons croire que quelque chose de similaire s’applique aux retombées de Miles Morales pour PlayStation 5. Cela dit, c’est presque un fait que Insomniaque travaille déjà sur une deuxième partie, qui selon un initié de l’industrie, serait exclusive à PS5.

Mais ce n’est pas tout, puisque cette même source assure également que Sony Bend développe déjà la suite de Jours passés, une autre exclusive à PS4, dont la deuxième partie serait également exclusive à la nouvelle console. Ceci malgré le fait que deux de ses dirigeants ont récemment quitté l’entreprise.

Last but not least, il est également mentionné qu’une remasterisation de Booodborne va venir a PS5 dans un avenir, et ce ne sera ni plus ni moins que Jeux Bluepoint qui en prennent soin. Et bien sûr, le remake de Silent Hill Il ne pouvait pas non plus être exclu de cette vague de rumeurs, et ils assurent qu’il est toujours en développement.

Via: Unilad Royaume-Uni

Le poids total de Cyberpunk 2077 sur les consoles a révélé que le projet Athia serait exclusif à PlayStation 5 pendant au moins deux ans

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.