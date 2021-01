Netflix s’est enfin occupé de fournir de bonnes adaptations de jeux vidéo pour le petit écran. Castlevania et The Witcher ont montré qu’avec la bonne équipe créative, les œuvres interactives peuvent fonctionner dans un support plus traditionnel. Maintenant, une rumeur a mentionné que La plate-forme de streaming est en négociation avec Bethesda et Microsoft pour créer une série de The Elder Scrolls.

La rumeur vient de Daniel Ritchtman, un initié de l’industrie cinématographique, qui a mentionné que La série Elder Scrolls deviendrait aussi géniale que The Witcher. De même, cette série nous amènerait à un Tamriel que les fans connaissent déjà, nous verrons donc probablement quelque chose de très similaire à Skyrim.

Cependant, il est important de mentionner que Ce n’est qu’une rumeur, et ni Netflix, ni Bethesda, ni Microsoft n’en ont parlé. De même, considérant qu’une série Fallout 4 est déjà en développement pour Amazon, il serait rare de voir deux œuvres de la même entreprise sur deux plateformes différentes. On ne peut qu’attendre que cette rumeur soit clarifiée par une source officielle.

Via: Game Rant