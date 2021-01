Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/01/2021 14:19

Bien qu’il n’ait pas fourni un excellent support pour la Nintendo Switch au cours de ses premières années de vie, depuis 2020, nous avons vu comment EA a publié plus de jeux sur cette console, et Apex Legend est sur le point de sortir. Maintenant, un nouveau record mentionne que Plantes vs. Zombies: Battle for Neighborville – Édition complète il serait disponible sur la console hybride dans quelques mois.

Au cours du week-end, le site de GameFly, un magasin de jeux vidéo, répertorié, Plantes vs. Zombies: Battle for Neighborville – Édition complète pour la Nintendo Switch du 19 mars. Cependant, actuellement, le site a été supprimé. Cela n’a rien de nouveau. Les magasins répertorient généralement les jeux à l’avance et leur suppression n’est pas toujours une garantie de bogue.

De son côté, EA n’a pas publié de déclaration à ce sujet, et considérant que le jeu, soi-disant, serait disponible dans deux mois, il est possible que cette information soit confirmée ou démentie très prochainement. C’est peut-être l’une des annonces du supposé Nintendo Direct de janvier. Comme son nom l’indique, l’édition complète nous donne la possibilité de profiter de Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville avec tout le contenu qui est finalement arrivé en tant que DLC.

