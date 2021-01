Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 26/01/2021 20h05

Call of Duty: Warzone aura un an dans quelques mois, et Activision n’a pas encore révélé ses plans pour cet anniversaire. Cependant, il semble qu’ils préparent déjà beaucoup de contenu pour la populaire bataille royale et l’un des nouveaux Les opérateurs qui viendra bientôt pourrait être ni plus ni moins que John “Savon” MacTavish.

Selon le récit non officiel sur Twitter, ModernWarzone, Savon Ce sera l’un des prochains opérateurs à rejoindre la bataille royale, et apparemment, il le fera plus tôt que les gens ne le pensent. Malheureusement, c’est là que vont les informations, mais il convient de noter que ce compte a déjà prouvé qu’il disposait d’informations fiables.

Ce ne serait pas la première fois que nous entendrions parler de l’arrivée de Savonnez une zone de guerre, puisqu’en décembre de l’année dernière, une image supposée de son nouveau design pour la bataille royale a été divulguée, mais personne n’a pu confirmer sa véracité. Ce sera une question d’attendre et de voir si Activision réaliser le rêve de nombreux fans avec ce Opérateur.

La source: Twitter

