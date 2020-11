Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sony a clairement indiqué que ses intentions d’acheter plus de studios se poursuivent après l’acquisition d’Insomniac Games l’année dernière. Les mois ont passé, mais on ne savait pas de l’achat d’un nouveau studio, jusqu’à présent, que les premiers indices sont apparus qui indiquent que le prochain développeur externe à rejoindre les rangs de Sony sera Bluepoint Games.

Ce développeur est jusqu’à présent indépendant, bien qu’il ait travaillé en étroite collaboration avec Sony. Bluepoint Games était en charge des versions HD de plusieurs jeux Metal Gear Solid, God of War, Uncharted et Gravity Rush. Les seuls jeux originaux sur lesquels il a travaillé sont le jeu de tir Blast Factor (2006, son premier projet) et PlayStation All-Stars Battle Royale (en collaboration avec SuperBot Entertainment). Le studio a gagné en pertinence grâce à son très bon remastering.

La divulgation de l’achat présumé a été faite par MarsipanRumpan, membre de ResetEra, déclarant que les détails de l’accord entre Bluepoint Games et Sony proviennent de 2 sources en lesquelles il a confiance. Bien qu’il ne lui ait pas été possible de vérifier les deux sources, mais l’une d’elles l’était, les modérateurs de ResetEra ont donc autorisé la publication des informations.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sony n’est pas seulement intéressé par l’achat de plus de studios, mais envisage également d’apporter plus de jeux sur PC.

Sony et Bluepoint Games sont tous deux intéressés par l’accord

Selon les informations, les deux sociétés sont sur le point de conclure le contrat d’achat, qui permettra à Bluepoint de rejoindre le vaste réseau de studios internes de Sony, après que ces derniers se soient montrés intéressés par la qualité de leur travail, en particulier pour le remake Demon’s Souls, qui aurait été le “test final” pour gagner la confiance de Sony.

Vous pouvez imaginer que Bluepoint Games est un studio axé sur les remakes et les remasters et c’est ce qu’il ferait avec l’abri Sony. Cependant, l’une des conditions du développeur est qu’il demande à avoir une chance avec une “IP originale”, car il ne veut pas seulement être un “studio de remake”. Concernant la transaction, l’étude indique, selon l’informateur, qu’elle est satisfaite de la relation avec Sony et qu’elle n’a aucun problème pour rejoindre la société japonaise.

Quant à Sony, il y a un grand intérêt, car ils se disent impressionnés par l’excellent travail et le rythme de développement de Bluepoint Games et ont souligné l’excellente relation qu’il entretient avec les autres studios de Sony Interactive Entertainment. Rappelons qu’il a collaboré sur plusieurs projets avec SIE Japan Studio, comme le remake de Shadow of the Colossus et plus récemment le remake de Demon’s Souls pour PlayStation 5.

Un autre détail qui ressort est qu’avec cet achat, Sony aurait accès à la technologie de remasterisation qui pourrait être utilisée par les remakes, qui ne fonctionneraient pas nécessairement pour le compte de Bluepoint Games, mais de n’importe quel réseau PlayStation Studios. Selon les sources de MarsipanRumpan, l’accord serait sur le point d’être finalisé et nous devrions le savoir officiellement avant le 28 février de l’année suivante.

Devriez-vous croire cette information?

L’achat de Bluepoint Games par Sony ne serait pas une surprise pour beaucoup, car les deux sociétés entretiennent de bonnes relations et même le développeur a déjà exprimé son désir de continuer à travailler avec Sony. Cependant, comme lors d’occasions précédentes, nous recommandons de prendre ces détails comme quelque chose de non officiel, car il n’y a encore rien d’écrit. De plus, il n’y a aucune preuve concrète pour valider les informations.

Cependant, comme nous l’avons mentionné, les modérateurs ont autorisé la publication de la rumeur et MarsipanRumpan a déclaré qu’il se sentait tellement confiant qu’il avait mis son compte en jeu, car si cet accord n’est pas officialisé avant le 28 février 2021, il a accepté de recevoir une interdiction du site et laissez-le pour toujours, ce qui est très risqué, en tenant compte du fait que même si les informations sont correctes, il y a toujours la possibilité que l’affaire ne soit pas conclue.

Au contraire, si tout cela s’avère vrai et que l’accord est finalisé, MarsipanRumpan a demandé aux fans de soutenir ses espoirs de voir un jour une suite de PlayStation All-Stars Battle Royale, un titre qu’il affectionne.

Pensez-vous que Sony achètera Bluepoint Games? Pensez-vous que la transaction est possible? Dites le nous dans les commentaires.

Il y a longtemps, Bluepoint Games a révélé qu’ils travaillaient sur un projet pour la PlayStation 5 et plus tard, on a appris qu’il s’agissait du remake de Demon’s Souls. Cependant, dans un indice qu’elle a partagé sur Twitter, le développeur a laissé entendre qu’elle travaillait sur plus d’un projet pour PlayStation. Ce qui précède correspond parfaitement aux rumeurs de la remasterisation Bloodborne, qui garantissent qu’il sera bientôt révélé. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à Bluepoint Games en visitant cette page.

