Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 16:26

Ce n’est pas un secret que Bluepoint Games et PlayStation ils entretiennent de très bonnes relations, au point que le studio est presque considéré comme une première partie. Eh bien, même si officiellement ce n’est pas le cas, tout cela pourrait changer sous peu car une rumeur suggère que Sony sont intéressés à acheter aux développeurs de la version récente Remake de Demon’s Souls.

Selon l’utilisateur de ResetEra, MarsipanRumpan, Sony a eu des conversations avec les gens de Point Blue pour une éventuelle acquisition, mais ce n’est pas tout. Cet utilisateur dit que les deux parties semblent être d’accord avec l’accord jusqu’à présent, de sorte qu’une annonce officielle concernant l’achat pourrait être faite le plus tôt possible.

MarsipanRumpan insiste sur le fait que les informations proviennent de sources fiables et que l’une d’elles semble avoir été vérifiée par les modérateurs de ResetEra, donnant un peu plus de poids à sa véracité. Cependant, comme pour toutes les rumeurs, les fuites et plus encore, il est important de prendre ces informations avec réserve jusqu’à ce que vous ayez quelque chose d’officiel.

La source: ResetEra

