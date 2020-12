Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sony clôturera l’année en grand grâce principalement au lancement réussi de la PlayStation 5 et de plusieurs jeux exclusifs de ses consoles. Bien que la prochaine génération commence, la marque a déjà annoncé qu’il y avait de nombreux jeux en cours de route, qui ont récemment été publiés via State of Play. Eh bien, de nouveaux indices semblent indiquer que Sony continuera avec ce format et pas seulement cela, mais que la prochaine transmission aurait lieu très bientôt.

Juste après les annonces de The Game Awards 2020 et voyant que Resident Evil: Village n’était pas à l’événement, certains fans se sont demandé quand Capcom en montrerait plus sur le jeu. Ces questions ont été répondues grâce à l’initié renommé de l’industrie Dusk Golem (alias AestheticGamer1), qui a révélé que Sony prévoyait déjà une nouvelle présentation et que nous ne devrions pas attendre si longtemps pour voir leurs surprises.

PlayStation commencerait 2021 avec un nouvel événement

Selon l’initié, Sony aurait un nouvel événement prévu pour le début de l’année prochaine, soit en janvier ou février. De plus, Dusk Golem a annoncé: «Je ne serais pas surpris si Capcom faisait quelque chose de son propre chef en janvier ou en faisait partie. [la presentación de PlayStation] grâce au marketing Sony. “

Comme vous pouvez le voir, Dusk Golem ne précise pas à quel type d’événement il se réfère, mais il est entendu qu’il s’agira d’une présentation de style State of Play, dans laquelle les studios internes de Sony et les développeurs externes alliés montreront des nouvelles de leurs nouveaux projets.

Nous vous rappelons que rien de tout cela n’est confirmé. Vous devriez donc prendre cela comme une possibilité. Cependant, rien de fou ne se fait entendre si l’on considère que le dernier State of Play a été diffusé il y a quelques mois et qu’un nouveau ne ferait pas de mal pour démarrer l’année du bon pied. De même, nous vous rappelons que Dusk Golem est un informateur qui a une très bonne réputation, puisque ses fuites ont été couronnées de succès presque toujours quelques jours avant l’annonce officielle.

Qu’est-il arrivé aux rumeurs de Silent Hill?

De même, certains utilisateurs en ont également profité pour interroger Dusk Golem sur les rumeurs qu’il avait lancées à propos du nouveau Silent Hill, qui avant les Game Awards 2020 avertissait les fans qu’il ne s’attendrait pas à ce que le jeu soit présent, bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles ils ont indiqué qu’il pourrait y avoir quelque chose à ce sujet.

Dusk Golem, qui est également développeur de jeux indépendants, a profité de l’occasion pour se souvenir de la naissance de la rumeur, qui est devenue connue après qu’un de ses amis lui ait dit à l’été 2018 que le studio où il travaillait lui présenterait une proposition silencieuse. Hill to Konami, une société qui serait à la recherche d’idées provenant de «plusieurs studios» pour financer un «redémarrage léger» et «un jeu épisodique et axé sur la narration». A ces informations s’ajoutait celle d’un autre développeur d’un autre studio, inconnu de lui, qui partageait des détails similaires sur la situation.

Dans le cas où vous l’avez manqué: le créateur de Silent Hill a quitté SIE Japan Studio pour fonder son propre studio.

Apparemment, une proposition a reçu le feu vert de Konami, car au milieu de 2019 un sujet, qui fait également partie du cercle des développeurs de l’industrie japonaise et que Dusk Golem connaît personnellement, lui a dit qu’il avait entendu dans une conférence que le nouveau Silent Hill avait commencé son développement dans un studio japonais au début de l’année. L’informateur mentionne que c’est l’une de ses sources en laquelle il fait le plus confiance et dit qu’il n’y a aucune raison pour qu’il lui mente, puisqu’il ne l’a révélée que parce qu’il savait qu’il était passionné par le genre d’horreur.

Comme si cela ne suffisait pas, à la mi-2020, il a reçu plus d’indices d’un autre développeur auquel Dusk Golem a également pleinement confiance. La chose la plus révélatrice est que ce type travaille chez Konami et que, bien qu’il travaille sur un autre projet, il est presque certain que l’entreprise travaille sur un nouveau Silent Hill.

Plus d’informateurs assurent que le retour de Silent Hill est réel

Enfin, Dusk Golem a rappelé que KatharsisT a également renforcé l’idée qu’un nouveau Silent Hill est en développement et a corroboré avec lui que sa source est également fiable. Nous vous rappelons que la dernière fois que nous avons entendu cet autre informateur (avec une bonne histoire de fuites), c’était quand, bien qu’il n’ait pas assuré que l’annonce de Silent Hill ne serait pas dans The Game Awards 2021, il a mentionné qu’il «s’attendrait à quelque chose» avant 2021. .

Vous pensez peut-être qu’il n’y aura plus d’événements importants dans le reste de 2020, mais nous vous rappelons qu’aujourd’hui, il a été annoncé que Kojima Productions publiera bientôt une nouvelle très importante pour célébrer le 5e anniversaire du studio. Évidemment, nous ne disons pas que l’annonce sera liée à Silent Hill, mais nous vous invitons à la prendre comme une possibilité, en tenant compte du fait qu’il y a des rumeurs selon lesquelles Hideo Kojima est l’un des créatifs impliqués dans le retour de Silent Hill.

Que pensez-vous de ces informations? Pensez-vous que Sony fera une nouvelle annonce?

