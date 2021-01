Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 11:52 am

Bien que la licence Star Wars ne soit plus exclusive à EA dans les jeux vidéo, la société continuera à créer des expériences qui nous transportent dans cet univers très, très lointain. Cependant, pour le moment, nous ne savons pas quand nous verrons les informations relatives à cette propriété. Maintenant, Une nouvelle rumeur indique que Star Wars Battflefront 3 pourrait être annoncé prochainement.

Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsqu’un couple d’acteurs ayant participé à Star Wars Battlefront 2 avait mentionné qu’ils travaillaient déjà sur un projet secret. Avec ça, le jeu est arrivé gratuitement sur Epic Games Store. Cependant, le plus intéressant vient d’un post sur reddit, qui prétendait disposer d’informations privilégiées.

Un utilisateur connu sous le nom de NotDevinsideyourhead, a mentionné que Star Wars Battlefront 3 en est aux premiers stades de développement et sera disponible jusqu’à la fin de 2023, parce que DICE, les développeurs, se concentre sur le prochain champ de bataille. De même, une annonce supposée aurait lieu dans les prochains mois. D’autre part, il a été commenté que cette livraison utiliserait le SSD et emmènerait la série dans une nouvelle direction.

Le plus intéressant dans tout cela est que Jeff Grubb, un initié de l’industrie, Il a mentionné qu’il y avait du vrai dans ces rumeurs, bien qu’il n’ait pas révélé de quoi il parlait. Compte tenu du succès de Star Wars, ce ne serait pas une énorme surprise de voir Battlefront 3 s’inspirer de séries comme The Mandalorian et de futurs projets de la série. Cependant, étant donné que DICE travaille sur un nouveau front de bataille, il semble long pour voir si l’une de ces déclarations se réalisera ou non.

Via: Bande dessinée

