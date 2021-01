Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/01/2021 13:53

Au fil du temps, casque de RV Ils sont devenus plus courants dans l’industrie du jeu vidéo, bien qu’ils ne soient pas encore abordables pour la plupart du public. Maintenant, Un nouveau rapport indique qu’Apple travaille déjà sur un casque de réalité virtuelle de haute technologie, qui pourrait arriver sur le marché en 2022.

Selon Bloomberg News, le premier casque VR d’Apple est déjà en développement, et il aurait un design et une taille similaires à l’Oculus Quest 2, même en utilisant des piles. La chose la plus intéressante à ce sujet est que le spectateur finirait par utiliser une puce qui serait plus puissante que la M1 sur Mac. Une autre caractéristique, assez controversée, est que cet appareil utilise un ventilateur.

Le rapport mentionne également que le spectateur, connu sous le nom de code N301, vous auriez une caméra externe qui vous fournirait quelques fonctions AR. De même, il est mentionné qu’Apple teste la possibilité d’utiliser ces caméras pour suivre les mouvements de la main et inclure des fonctions logicielles telles qu’un clavier virtuel.

Pour le moment, on ne sait pas quand ce casque VR serait disponible, mais Le rapport indique qu’il pourrait arriver sur le marché en 2022, même si cela coûterait un peu cher. D’autres rumeurs suggèrent qu’Apple ne prévoit de vendre que 200 000 unités de cet appareil au cours de sa première année sur le marché. Nous espérons avoir plus d’informations à ce sujet à l’avenir.

Via: Bloomberg News

