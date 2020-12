Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 28/12/2020 14h40

C’était un très bon moment depuis que nous avions une sorte de nouvelles sur Gaiden ninjaMais selon une fuite récente, il semble qu’il ne faudra pas longtemps avant que nous ayons des informations sur la franchise acclamée. Plus précisément, il est fait mention d’une éventuelle trilogie pour le PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Divertissement de source de jeu, un éditeur de logiciels situé dans Hong Kong, a récemment publié une liste sous le nom de Trilogie Ninja Gaiden pour PS4 et Switch en 2021. Cette liste a déjà été supprimée, mais heureusement l’image qui accompagnait l’annonce a été sauvée:

Selon cette liste, la trilogie est destinée à faire ses débuts en mars de l’année suivante au prix de 40 dollars, et comme je l’ai déjà mentionné, les plateformes qui la recevront seront les PS4 et Switch. Pour l’instant, il n’y a plus de détails à ce sujet, mais si c’est vrai, nous voulons croire que ce n’est qu’une question de temps pour avoir plus d’informations.

Via: Destructoïde

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.